TEMA Vakfı Doğa Dostu temsilci arıyor

TEMA Vakfı İstanbul'un çeşitli ilçeleride doğa dostu gönüllü ilçe temsilcileri ve mahalle temsilcileri arıyor. Temsilci olmak izteyenlerin 11 Şibat tarihine kadar vakfa başvuru yapmaları istendi.



TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda, başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelemizde bize destek verebilecek Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Güngören ve Sultangazi İlçe Sorumluları ve İstanbul’un tüm ilçelerinde Mahalle Sorumluları aramaktayız.



İşte aranan şartlar:



