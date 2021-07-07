Dicle Nehri'ne Kanalizasyon bağladılar

Gittiği Cizre’de, Dicle Nehri’nin birçok noktadan bağlanan kanalizasyon borularıyla kirletildiğini tespit eden CHP’li vekil Mahmut Tanal, sorumlular hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Partisinin Doğu Masası çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde, kanalizasyon borularının bağlandığı Dicle Nehri’nin kirletildiğini tespit eden CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, sorumlular hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, Milletvekili olarak Cizre ilçesinde yaptığı temaslar ve incelemeler sırasında, Nur ve Yafes Mahallesi’ndeki birçok noktadan kanalizasyon atıklarının herhangi bir filtreleme yapılmadan Dicle Nehri’ne akıtıldığını belirlediklerini hatırlattı.



Dilekçesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin “Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü” başlıklı 43. maddesini anımsatan Tanal, “Belediyelerin atık su arıtma tesisinin kurulmasıyla ilgili iş temin planındaki taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabildiğine” dikkat çekti.



TESPİT EDİLECEK SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Suç duyurusu dilekçesinde, Anayasa’nın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmünü içeren 56. maddesine vurgu yapan Tanal, “Yaptığımız inceleme sırasında Cizre ilçesinde Nur Mahallesi ve Yafes Mahallesi’nde toplanan kanalizasyon atıkları, hiçbir işlem ve filtre yapılmadan Dicle Nehri’ne akıtıldığı tespit edilmiştir. Bu eylem nedeniyle hem çevre kirliliği oluşmakta hem de nehirde yaşayan canlı çeşitliliği zarar görmektedir. Yaşanan çevre felaketi nedeniyle çevrede oluşan zararlardan dolayı yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek sorumlular hakkında şikayetçiyim” ifadelerini kulandı.



ŞAHİT OLDUĞUM MANZARA KARŞISINDA İSYAN EDİYORUM!



Suç duyurusu sonrası değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Nehri’nin tertemiz suyunun kanalizasyonla kirletilmesinin tam bir çevre felaketi olduğunu söyledi. Sadece Cizre’nin değil, Dicle Nehri’nin geçtiği tüm yerleşim yerlerinin bu kirlilikten etkilendiğini belirten Tanal, “Dicle Nehri’nde canlılar ölüyor. İnsanların sağlığıyla oynanıyor. Dicle’nin suyuyla meyve ve sebze sulaması yapılıyor. Bölgede kirli sular nedeniyle kanser oranı çok yüksek. Şahit olduğum manzara karşısında isyan ediyorum! Vatandaşın temiz ve sağlıklı çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor” dedi.