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DEVA Partisi'nden Kanal İstanbul itirazı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesini verdi. Açıklamada ‘Geri dönülmez çevre tahribatı ve  hayati güvenlik riskleri yaratacak’  denildi.   

ÇEVRE 19.04.2021, 16:43 Murat Aydın
DEVA Partisi'nden Kanal İstanbul itirazı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçesini verdi. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün önünde DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel tarafından yapılan açıklamada projenin çevreyi olumsuz etkileyeceği, ulusal güvenlik riskleri yaratacağı ve üç canlı fay hattının bulunduğu bir bölgenin yerleşime açılmış olacağı vurgulandı. Açıklamaya Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar ile parti yöneticileri katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Kanal İstanbul projesi eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi bugün İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne proje ile ilgili itiraz dilekçesini verdi. Dilekçede projenin çevre, kentleşme ve ulusal güvenlik açılarından yol açacağı sorunlara ve doğacak risklere dikkat çekildi.

Dilekçede Marmara denizinin oksijensiz kalacağı, İstanbul’un Avrupa yakasındaki tatlı su kaybının %13’e varacağı ve canlı fay hatlarının bulunduğu bölgede nüfus yoğunlaşmasına neden olarak deprem ve tsunami risklerinin artacağı kaydedildi.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, kurucular ve genel başkan yardımcılarından oluşan DEVA heyeti itirazın ardından İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Açıklamayı DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel okudu.

‘Su fakiri İstanbul’un sorunları daha da büyüyecek’

Bilgel geri dönülmesi mümkün olmayan çevre tahribatları yaratacak ve hayati güvenlik riskleri barındıran Kanal İstanbul projesinin bilimsel itirazlar dikkate alınmadan ve katılımcılıktan uzak bir biçimde hayata geçirilmeye çalışılmasından duydukları endişeyi vurgulayarak şunları söyledi:

“Projenin planlandığı bölge, İstanbul’un ormanlarının, mera ve tarım alanlarının, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının, su havzalarının olduğu bir bölgedir. Kanalın inşası orman, tarım ve mera alanlarımızın kaybına neden olacak, tarımsal istihdam ve hayvancılığı olumsuz etkileyecek ve su fakiri olan İstanbul’un su sorununu daha da büyütecektir. Proje, Marmara Denizi’ni ise oksijensiz bırakarak ölü bir denize dönüştürme riski taşımaktadır. Kanal İstanbul Projesi, yaratacağı bu ekolojik yıkım dışında, halihazırda nüfus sorunu yaşayan İstanbul’un yeni yerleşim yerleriyle nüfusunun artmasına sebep olacak ve şehir üstündeki stresi daha da artıracaktır.”

‘Kaynaklar depreme hazır, yaşanabilir bir İstanbul için kullanılmalı’

Bölgede doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunması nedeni ile şehrin kültürel mirasının tehlikeye gireceğini, olası bir depremde kanalın etkileneceğini ve deprem hasarının artacağını ifade eden Bilgel, bu proje ile Türkiye’nin boğazlardaki egemenliğinin ve güvenliğinin teminatı olan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılabileceğini ve ulusal güvenlik riskleri doğabileceğini hatırlattı.

‘İktidarın ısrar nedeni rant!’

Yasemin Bilgel şöyle devam etti: “Yaratacağı çevresel yıkım, afet ve güvenlik riskleri düşünüldüğünde, Kanal İstanbul’un kamu yararına bir proje olmadığı açıktır. Projenin maliyetiyle ilgili tahminler 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar doların üstüne çıkmaktadır. Bu kaynağın, İstanbul’un olası bir depreme hazır hale getirilmesi, iklim değişikliğine uyumlu ve yaşanabilir bir şehre dönüştürülmesi gibi öncelikli sorunlar için harcanması yerine bu projeye ayrılması kabul edilebilir değildir. İyi yönetim, önceliklerini kamu yararı doğrultusunda belirleyen yönetimdir. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi ve ekonomik krizi de göz önünde bulundurduğumuzda, iktidarın kamu kaynaklarını bu projeye aktarma konusundaki ısrarının rant dışında açıklanabilir bir yanı yoktur.”

#devaPartisi #KanalİStanbul
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