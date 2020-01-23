Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

ENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

YOL TAMAMEN AÇILDI

Bolu'nun Gerede ilçesi ve Karabük ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar 112 Acil ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yol ilk olarak tek şeritten akşam saatlerinde ise tamamen trafiğe açıldı. Bu arada, kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, yalnızca Bolu-Mengen yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.