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Bakan Pakdemirli'den Orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama!
Tadım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ÇEVRE 09.08.2021, 21:54 Murat Aydın
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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