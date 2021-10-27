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Bakan Kurum açıkladı: Ankara'ya 21 Millet Bahçesi

Ankara'nın yeni nefeslenme alanı, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılıyor. Açılış öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakanlığın çalışmalarıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

ÇEVRE 27.10.2021, 23:45 27.10.2021, 23:52 Murat Aydın
Bakan Kurum açıkladı: Ankara'ya 21 Millet Bahçesi

Ankara'nın yeni nefeslenme alanı, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılıyor. Açılış öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"(AKM Millet Bahçesi'nin açılışı) Yarın Ankara'nın en büyük millet bahçesini açıyor olacağız. Etkinliğimiz 4 gün sürecek, şölen havasında bir açılış olacak."

"AKM Millet Bahçesi'nin alanı 700 bin mt2'lik bir alan. Burada, gençlerimizin ders çalışabilecekleri sessiz bir ortam, çay kahve içebilecekleri bir kafeterya, binlerce kitabın olduğu bir kütüphane ve ücretsiz internetleri olacak."

"Burada, 6 tane durağı olan bir elektrikli tramvay hattımız var. Vatandaşlarımız, dahil olmak istedikleri etkinlik alanlarına bu tramvay vesilesi ile gidebiliyor. İçeride kır lokantamız, hemen yanında bir tohum merkezimiz var."

"Ankara'yı, 'Yeşil Ankara' olarak tasarlıyoruz. Şu an Ankara'da 21 tane millet bahçemiz inşa ediliyor. Bu millet bahçeleri, bulundukları merkezlerin en değerli yerleri. İnsanların yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri alanlar olacak."

"Muhalefet yapmak, her şeyi eleştirmek değil, doğru yapılanı alkışlamak lazım. 81 ilimizin hepsini teker teker ziyaret ettim. Her ilde öncelikle yapılması gerekeni tespit ettik. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz."

"Müsilaj, iklim değişikliğinin etkilerini gördüğümüz, hissettiğimiz bir problem. Marmara Bölgesi'nde bir seferberlik ilan ettik. 1 ay içerisinde, yaklaşık 11 bin metreküp müsilajı temizledik."

"Tüm dünya, iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor. Türkiye olarak biz de buna dahiliz. Karadeniz'de yaşanan seller, Antalya'da, Muğla'da etkili olan yangınlar da bunu görüyoruz."

"Bizim emisyon taahhüdümüz, yüzde 21 azalışın olması. Biz, taahhüdümüzün daha altındayız, yani daha başarılıyız. Ülkenizle gurur duyun. Yenilenebilir enerjiye bakarsanız Türkiye, Avrupa'nın 5'incisi, Dünya'nın 12'ncisi konumunda."

"Sıfır Atık Projesi 108 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçti. O günkü geri kazanım, yüzde 13'tü. Şu an yüzde 22.4'e geldi. Hedefimiz, 2023 yılında yüzde 30'lara çıkarmaktır."

"Salda Gölü'nün beyaz adalar kısmında göle girmeyi yasakladık. Oraya gittiğinizde araçlarınızı 2 kilometre geride bırakıyorsunuz. Elektrikli araçlarla beyaz adalar kısmına ulaşabiliyorsunuz. Halk plajını ise tertemiz hale geldi."

#Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi #Millet Bahçesi #ankara #Çevre ve Şehircilik Bakanı #Murat Kurum
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