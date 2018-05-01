 MALTEPE MİTİNG ALANI'NDA DAĞILIMLAR BAŞLADI 

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Cansel KİRAZ- Güven USTA - Mustafa AKIN - İSTANBUL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Maltepe Miting Alanı'na gelenler ayrılmaya başladı. Maltepe Miting Alanı'ndaki kutlamalar saat 13. 00 sıralarında başlamıştı. Gruplar saat 15.30 sıralarında yavaş yavaş alandan ayrılmaya başladı.
Görüntü dökümü
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-Maltepe Miting Alanı'ndan çıkan grupların görüntüsü
-Genel ve detaylar
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Cansel KİRAZ- Güven USTA - Mustafa AKIN - İSTANBUL