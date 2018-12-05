Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Van'dan batı illerine götürülmek üzere hareket halinde olan TIR'ın il girişinde durdurulduğunu ve içerisinde 700 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı.
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Van'dan batı illerine götürülmek üzere hareket halinde olan TIR'ın il girişinde durdurulduğunu ve içerisinde 700 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Van'dan batı illerine götürülmek üzere hareket halinde olan TIR'ın il girişinde durdurulduğunu ve içerisinde 700 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:18
|08:06
|13:06
|15:29
|17:44
|19:20
istanbul escort