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Bucaspor'da Alpay'a izin yok

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'da Süper Lig ekiplerinin radarında olan Alpay'ın transferine yönetimden veto geldi. 19 yaşındaki golcü için Bursaspor ve Kasımpaşa nabız yoklarken, FIFA kanalı ile gelen transfer yasağı yüzünden...

Bucaspor'da Alpay'a izin yok
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'da Süper Lig ekiplerinin radarında olan Alpay'ın transferine yönetimden veto geldi.
19 yaşındaki golcü için Bursaspor ve Kasımpaşa nabız yoklarken, FIFA kanalı ile gelen transfer yasağı yüzünden kadroyu korumak istediklerini söyleyen Başkan Ahmet Doğan, "Alpay'ı isteyen kulüpler var. Ancak önümüzdeki sezonun devre arasına kadar takviye yapma ihtimalimiz çok zayıf. Bu yüzünden mevcut kadroyu bozmamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Alpay'ın bir sezon daha Buca'da kalmasını planladıklarını dile getiren Başkan Doğan, "Futbolcumuzun 2019'a kadar sözleşmesi devam ediyor. Elimizde sadece 3 forvet var. Alpay'ın önünü tıkamak niyetinde değiliz. Bir sezon daha kendisi Bucaspor'da kalitesini gösterecek ve vitrinini yapacak" dedi. Geçen sezon profesyonel olan genç golcü, 38 lig maçında sarı lacivertli formayı giyip 3 gol attı. Alpay Aldemir, toplam 5 kez de U17 ve U19 Milli Takımı'nda görev yaptı.  

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