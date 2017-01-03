Bandırmaspor’da 2 imza

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bordo beyazlılar, Altınordu'dan Üstün Bilgin ve Giresunspor'dan Gökhan Yılmaz ile bugün 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ve Genel Kaptan Kayhan İpek, kulüp binasında düzenledikleri basın toplantısında transferler hakkında bilgi verdi.

Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, "Ara transferde Amado, Furkan, Kıvanç, Da Costa’ya kulüp bulmalarını söyledik. Oğulcan’ı kiralık vereceğiz. Gökhan Karadeniz’i Göztepe’den sezon sonuna kadar kiralık aldık. Giresunspor’dan Gökhan Yılmaz ve Altınordu’dan Üstün Bilgi ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladık" dedi. Süngü, orta saha, santrafor ve sol kanat için transfer çalımlarının devam etiğini belirti.

Kulüpte yapılan imza töreninde konuşan Üstun, "İlk devre Altınordu'da sıkıntılar oldu. İnşallah Bandırmaspor’u hak ettiği yerlere taşırız. Daha öncede Bandırma’ya gelmek istemiştim, olmamıştı. İnşallah hayırlısı olur" dedi. Yöneticiler, Brezilyalı oyuncu Da Costa Bandırmaspor U21 takımıyla idmanlara çıktığını söyledi.

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