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Zehra Kardeş'in yeni kitabı Benim Kadıköy'üm çıktı

IĞDIRLI olan Edebiyat Öğretmeni Zehra Kardeş'in ikinci kitabı Benim Kadıköyüm, kitapçılardaki raflarda yerini aldı. Edebiyat öğretmeni Zehra Kardeş, Falih Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş Kitabı Üzerine Gramer İnceleme Metin Dizin adlı...

Zehra Kardeş'in yeni kitabı Benim Kadıköy'üm çıktı
IĞDIRLI olan Edebiyat Öğretmeni Zehra Kardeş'in ikinci kitabı Benim Kadıköyüm, kitapçılardaki raflarda yerini aldı.
Edebiyat öğretmeni Zehra Kardeş, Falih Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş Kitabı Üzerine Gramer İnceleme Metin Dizin adlı kitabının ardından ikinci katıbını da çıkardı. 'Benim Kadıköy'üm' adlı gezi kitabında Zehra Kardeş, yıllarca yaşadığı ilçenin tarihi zenginliğini okuyucularıyla paylaştı. Kadıköy'ü karış karış gezip fotoğraflayarak tarihe ışık tutan Kardeş, "Ulu Önder Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' derken sahip olduğumuz kültürel mirasımızı korumamız gerektiğini de öğütlemiştir bize. Ben de ilk gençlik yıllarımdan bu yana yaşadığım Kadıköy'ü detaylı araştırmalarımla ve gönül gözümle anlattım. Haydarpaşası, Haldun Taner'i, Sureyya Operası, Fenerbahçesi, Bağdat Caddesi, Boğa Heykeli ve kilise ve camileriyle ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan Kadıköy'ü anlatmaktan büyük haz duydum" dedi.    

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