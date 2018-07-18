Yüzde 100 elektrikli otomobil ile çevre temizliği hizmeti

İSTANBUL, () - ÇEVRE konusundaki yenilikçi ve doğa dostu fikirleriyle ödüllü projelere imza atan Kartal Belediyesi yüzde 100 elektrikli otomobil hizmetiyle bir ilke daha imza attı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bundan sonraki çalışmalarını bünyesine kattığı yüzde 100 elektrikli otomobille yürütmek için çalışmalara başladı Çevre çalışmalarını elektrikli araçla yapacak olan Kartal Belediyesi için elektrikli otomobili tahsis eden otomobil firması, belediye önüne bir de şarj dolum istasyonu kurdu.

Vatandaşların da oldukça ilgi gösterdiği elektrikli otomobil ile alakalı Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’tan bilgi aldı. Otomobille ilgili bilgilendirmede bulunan Dilek Kars konuyla alakalı şunları söyledi:

ATIKLARLA İLGİLİ TEBLİGAT DAĞITILDI

“İleride tüm yaşam alanlarımıza dahil olacak bu teknolojik gelişmeleri, doğa dostu belediyecilik anlayışımızla şimdiden Kartallı vatandaşlarımız için hizmete sunduk. Çevre Müdürlüğü ile alakalı tüm çalışmalar, görmüş olduğunuz yüzde 100 elektrikli otomobille yapılacak. Bu aracın en çarpıcı özelliği karbon salınımının olmamasıdır. Yani doğaya karışan herhangi zararlı gaz bu araçta yoktur. Ulaştırmadan kaynaklanan maliyeti düşürmesi de bir diğer avantaj. Çevre dostu otomobilimizin diğer özellikleri arasında; gürültü kirliliğini azaltması, petrol ve türevi ürünlerin ulaşım sektörü dışında daha yaygın ve ucuza arzının sağlanması, hayat kalitesinin yükseltilmesi, ulaşımın daha güvenli hale gelmesi gibi pek çok fayda yer alıyor.”

Yapılan bilgilendirmenin ardından Dilek Kars ve müdürlük personeli, yüzde 100 elektrikli otomobili kullanarak Kartallı esnafa atıklarla ilgili tebligat dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

(FOTOĞRAFLI)