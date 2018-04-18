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(yeniden)Eyüpsultan'da çocuklara 23 Nisan hediyesi

EYÜPSULTAN Belediyesi’nin  ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bütün yılın stresinden uzaklaşarak keyifli dakikalar geçirebilmeleri için düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen okul şenlikleri başladı. Çocuklar için her sene düzenlenen...

(yeniden)Eyüpsultan'da çocuklara 23 Nisan hediyesi
EYÜPSULTAN Belediyesi’nin  ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bütün yılın stresinden uzaklaşarak keyifli dakikalar geçirebilmeleri için düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen okul şenlikleri başladı.

Çocuklar için her sene düzenlenen şenlik , 1 günlüğüne bile olsa küçük yaştaki öğrencileri ders ortamından uzaklaştırmayı ve kendileri için hazırlanan bu özel şenlikte özgürce eğlenmelerini hedefliyor.

İlki Silahtarağa İlkokulu'nda düzenlenen şenlikte çocuklar ders bitimi okul bahçesine çıkarak kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında  gönüllerince eğlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da çocuklara eşlik etti.

EYÜPSULTANLI ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Okulların bahçesine 3 adet Şişme Oyun Alanları, Kaydıraklar kuruldu. Palyaçoların da katıldığı şenlikte Mısır ve Pamuk Şeker ikramları yapıldı. Kurulan müzik ve ses sistemleriyle çocuklar neşeli ve keyifli dakikalar geçiriyor.

Şenlikte çocuklar bir taraftan Şişme Oyun Alanları'nda eğlendi bir taraftan da palyaçolarla birlikte yüzlerini boyatarak şarkılar eşliğinde dans ettiler. Pamuk şeker ikram edilen çocukların keyfi görülmeye değerdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın öğrencilerle tek tek ilgilenerek , onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aydın,  çocukların yoğun isteği üzerine imza dağıttı. Kollarını açarak  etrafını saran çocukları kırmayan  Başkan Aydın,  hepsiyle ilgilendi ve onların minik kollarına imzasını attı.

"BUGÜN SADECE BİRLİK BERABERLİK VE EĞLENCE VAR"

Bu özel şenlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu etkinlik bizim yıllarca yaptığımız bir etkinlik resmi formatlarda değil, çocukların algılanacağı,  eğleneceği , onların ruhlarında etki bırakacak şekilde düzenliyoruz biz. Müzik var eğlence , oyun var. İmzalarımız var fotoğraf çektiriyoruz. Çocuklarımız bütün bir yılı bugünü bekleyerek geçiriyor. Büyük bir heyecanla bugünü geçiriyoruz. Bugün sadece birlik beraberlik var, eğlence var, çocukça hareketler var. ‘ açıklamasını yaptı.

Şenliğin sonunda ise çocuklar Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte fotoğraf çektirdiler.

(FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ)

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