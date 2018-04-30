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(yeniden)Abdullah Elbey Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı

DİYARBAKIR, () - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı Abdullah Elbey, adaylığını açıklayarak Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Kandilin, tüm İslam alemine huzur getirmesini dilediğini söyleyen Elbey, "Ülkemizden başlayarak...

(yeniden)Abdullah Elbey Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı

DİYARBAKIR, () - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı Abdullah Elbey, adaylığını açıklayarak Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Kandilin, tüm İslam alemine huzur getirmesini dilediğini söyleyen Elbey, "Ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olması dileklerimle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

"AK Parti’nin davası Türkiye’nin davasıdır, partimize ve bölgemize katkıda bulunmak için aday adayı oldum" diyen Elbey, şöyle konuştu:

"Ülkemizin daha güçlü, milleti mutlu, kalkınmış ve milli gelir seviyesi yükselmiş olması  amacıyla milletimizi parlamentoda temsil etmek için yola çıktık. Yeni Türkiye ile birlikte artık yepyeni bir siyaset anlayışının içindeyiz. Bu kutlu davada Diyarbakır’ımıza daha iyi hizmet etmek için bu yola çıktık.Öncelikli hedefimin bölgemize hizmet etmek vatandaşlarımız ile temasa ağırlık vererek, çalmadık kapı, gidilmedik köy bırakılmayacağız. Bu hizmetlerden de geri adım atılmayacak. Davamıza, geleceğe yönelik hedeflerimize bizi ulaştıracak  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve AK Parti yolunda yolumuza devam edeceğiz. Allah Birlik Beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. 

(FOTOĞRAF)

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