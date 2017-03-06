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Yaşar Üniversitesi kadın voleybol takımı filede 4'üncü kupaya koşuyor

ÜNİVERSİTELER Spor Ligi'nde son üç yılın şampiyonu Yaşar Üniversitesi kadın voleybol takımı, dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Üç senede oynadığı 35 müsabakanın tümünü kazanan ve bu süreçte rakiplerine sadece 4 set veren Yaşarlı...

Yaşar Üniversitesi kadın voleybol takımı filede 4'üncü kupaya koşuyor
ÜNİVERSİTELER Spor Ligi'nde son üç yılın şampiyonu Yaşar Üniversitesi kadın voleybol takımı, dördüncü şampiyonluğa koşuyor.
Üç senede oynadığı 35 müsabakanın tümünü kazanan ve bu süreçte rakiplerine sadece 4 set veren Yaşarlı kızlar, geçen hafta Afyon'da düzenlenen 2'ncitur grup karşılaşmalarında üçte üç yaparak yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.
Afyon Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Akdeniz ve Hitit Üniversitelerini 3-0, Başkent Üniversitesini de 3-1'le geçen Yaşar Üniversitesi, bu başarısıyla grup birincisi olarak final biletini cebine koydu.
Antrenör Barış Lale, uzun süredir birbirleriyle oynayan, başarıya ve kazanmaya alışmış oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Aramıza yeni katılan oyuncular da bu ritme uyum sağlayınca başarı devam ediyor. İlk iki etabı başarıyla geçtik. Bu iş bir ekip işi ve biz dördüncü şampiyonluğu da İzmir'e getirmek istiyoruz" dedi. Takım kaptanı Büşra Göral ise bu yıl da kupayı  almak istediklerini belirterek, "Üç yıl üst üste şampiyonluk yaşayan bir takımın kaptanı olmak gurur verici. Hedefimiz yenilmezlik serisini sürdürüp, mayıs ayında yine şampiyon olmak" diye konuştu.

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