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Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde aracısız kitap ödünç dönemi

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Yaşar Kemal Kütüphanesi, yeni nesil teknoloji donanımları ile dikkat çekiyor. Kütüphaneden kitap almak isteyenler, arada personel işlemi olmaksızın ‘Otomatik Ödünç Verme...

Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde aracısız kitap ödünç dönemi

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Yaşar Kemal Kütüphanesi, yeni nesil teknoloji donanımları ile dikkat çekiyor. Kütüphaneden kitap almak isteyenler, arada personel işlemi olmaksızın ‘Otomatik Ödünç Verme Sistemi’ sayesinde kendi kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak kitap ödünç alabiliyor. Bir seferde en fazla 3 kitabın ödünç alınabildiği sistemde 15 günlük kullanım süresi tanınıyor.

Yaşar Kemal Kütüphanesi’ne kaynak ihtiyacı ile gelenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile ödünç alma sürecini başlatabiliyor. Böylece kişi, raftan aldığı kitabı danışma bankosunda sıra beklemeden kendi başına ödünç alabiliyor. Eğer aranan kitap kütüphanede bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış ise iade edileceği tarih öğrenilerek, kişi kendi adına açtığı oturumda kitabı ayırtma işlemini yapabiliyor. Kitap alan kişi, iade işlemini de kendi başına gerçekleştirebiliyor.

 Yaşar Kemal Kütüphanesi’ndeki katalog tarama cihazı ile kişi, aradığı kitabı tarama cihazına girerek, kitabın hangi sırada ve rafta olduğunu tespit edip, hızlı bir şekilde kaynağa ulaşabiliyor.

(FOTOĞRAF)

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