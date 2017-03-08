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Utaş Uşakspor'dan videolu savunma

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Utaş Uşakspor ile Ödemişspor arasında pazar günü Uşak'ta oynanan maçın 65'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi tarafından tatil edilmesinin yankıları sürüyor. Ödemişspor...

Utaş Uşakspor'dan videolu savunma
BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Utaş Uşakspor ile Ödemişspor arasında pazar günü Uşak'ta oynanan maçın 65'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle maçın hakemi tarafından tatil edilmesinin yankıları sürüyor.
Ödemişspor cephesinden gelen olaylarla ilgili fotoğraflardan sonra, Uşaklılar da olayla ilgili anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde maçın 65'inci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ödemişsporlu Serdar Öztan'ın koşarak Utaş Uşaklı futbolcu Ömercan Aslan'a kafa attığı görülüyor. 
Futbolcular arasında bu esnada yaşanan arbedede Ödemişspor Teknik Direktörü Algun Erdem'in sahaya girerek ev sahibi oyuncularla tartışması da paylaşılan videoda yer alıyor. Görüntülerde Ödemişsporlu bazı taraftarların sahaya girdikleri anlar da görülüyor. Uşaklılar, konuk taraftarların santra noktasına bayrak dikmeye çalıştığını da iddia etti. Maçın tatil edilmesinin ardından iki takım da Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti. Mücadeleyle ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek.

FOTOĞRAFLI  

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