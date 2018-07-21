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Ümraniye de bin 500 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

İSTANBUL,()-ÜMRANİYE’DE sünnet olan bin 500’e yakın çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Santral Metro Durağı'nda gerçekleştirilen şölende sünnet olan çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler de yer aldı. Ümraniye Santral...

Ümraniye de bin 500 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

İSTANBUL,()-ÜMRANİYE’DE sünnet olan bin 500’e yakın çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Santral Metro Durağı'nda gerçekleştirilen şölende sünnet olan çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler de yer aldı.

Ümraniye Santral Metro Durağında, bin 500’e yakın  çocuk için palyaço gösterilerinden Hacivat Karagöz gösterisine, kadar birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı büyük bir “Sünnet Şöleni” düzenlendi. Kuran tilavetiyle başlayan programda çocuklara birçok ikramda bulunuldu.

Şölene Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir’in yanı sıra, aileleriyle birlikte gelen sünnet çocukları katıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar  aileleri etkinliğe katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

”BUGÜN BİN 222 TANE ÇOCUĞUMUZ SÜNNET OLDU”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir,”Bugün bin 222 tane çocuğumuz sünnet oldu, onun için özel bir gün. Bugün sünnet düğünlerini birlikte yapıyoruz. Bunu Ümraniye Belediyesi olarak bir şölene dönüştürmenin mutluluğunu siz anne ve babalarıyla birlikte yaşıyoruz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

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