TURKİSH CARGO'NUN YENİ ROTALARI KUALA LUMPUR VE AHMEDABAD OLDU

Enver ALAS /İSTANBUL, () HAVA kargoda büyümesini sürdüren Turkish Cargo, uçuş ağına Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Hindistan'ın hızlı büyüyen şehirlerinden Ahmedabad'ı ekledi.

Turkish Cargo, direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği rotaları artırmaya devam ediyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, milli hava kargo taşıyıcısının yeni rotası Kuala Lumpur ile Ahmedabad oldu.

Açıklamada Kuala Lumpur'un Malezya'nın aynı zamanda kültür ve finans başkenti olduğu, önemli ithalat ve ihracat potansiyeli ile ön plana çıktığı vurgulandı. Aynı zamanda yeni uçuş ağı olarak hizmete giren Kuala Lumpur'dan Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'a; Amerika'da ise Şikago, Atlanta ve Houston destinasyonları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine, elektronik ve medikal ürünler ile yedek parçalarının taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Turkish Cargo'nun Boeing 777-F kargo uçağıyla icra edeceği Kuala Lumpur seferlerinin, ISL-KUL-SGN (Ho Chi Minh/Vietnam) hattında gerçekleştirileceği ve bu bölgede güçlü bir ithalat-ihracat hattının oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.

AHMEDABAD İLAÇ TAŞIMACILIĞINDA ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan Hindistan'ın batısında yer alan, Gucarat eyaletindeki en büyük şehir olan Ahmedabad ise ithalat potansiyeli yüksek olan Doha ve Bahreyn noktaları ile birleştirildiği bildirildi. Hızlı büyüyen şehirler listesinde yer alan Ahmedabad'ın ciddi bir ilaç pazarı konumunda yer almasıyla ön plana çıktığı belirtilirken, ilaç taşımalarında küresel kalite standardı olan; 'IATA CEIV Pharma Sertifikası'na sahip ve bu yeterlilik kriterlerine göre operasyonlarını yürüten Turkish Cargo'nun Ahmedabad için önemli bir taşıyıcı olmayı hedeflediği kaydedildi. Bu hat üzerindeki seferlerin, Airbus 330-F kargo uçağıyla, DOH-AMD-ISL ve BAH-AMD-ISL hatlarında yapılacağı açıklandı.