Tunceli Belediyesi, araç filosunu genişletti 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ Belediyesi çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere 3'ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe ettiği 10 yeni aracı filosuna kattı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye bünyesinde hizmet verecek yeni araçları tanıttı. 3'ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edilen 7'si de 4 milyon lirayla belediye tarafından satın alınan 10 araç ile belediyenin hizmetlerinde aksama meydana gelmeyeceğini ifade eden Vali Sonel, belediyenin geçmişte bir yılda yaptığı asfaltlamayı, yeni alınan araçlarla bir aylık süre içinde yapacaklarını belirtti.

Satın alınan araçlar arasında bulunan servis aracının Tunceli'de kurulan ilk tekstil fabrikasında çalışan işçilerin de faydalanacağını anlatan Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Aldığımız araçlar arasında bir otobüs de var. Belediye işçilerinin ve tekstil fabrikasında çalışan işçilerimiz için servis aracı olarak kullanılacak. Biliyorsunuz, bizim görevimiz sadece belediye hizmetleri ile sınırlı değil. Tunceli dışındaki işadamlarını ilimize çekmek için belediye olarak 3 tekstil fabrikasının kurulması için öncülük ettik ve şu anda üretime başlayan tekstil fabrikalarında yaklaşık bin Tuncelili iş imkanına kavuşmuş durumda. Bunların yemek ve servis ihtiyacını bizler karşılıyoruz. Yıl sonunda çalışan sayımız 2 bin 500 olacak, bu nedenle servis ihtiyacını karşılamak için 2 otobüs aldık, diğeri yakın zamanda gelecek. Belediyenin asfalt çalışmaları eskiden kürek ile yapılırdı şimdi Finisher aldık. Bu asfalt dökme aracını taşımak için bir de TIR aldık. Yine belediye hizmetlerinin aksamaması için bir kepçe aldık. Vidanjör ve çöp kamyonlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize hibe etti. Tunceli Belediyesi olarak aldığımız araçların maliyeti için toplam 4 milyon lira para ödedik ve belediyemizin araç parkını neredeyse yeniledik. Engelli vatandaşlarımızın tedavi ve hastane nakillerini rahat yapabilmeleri için engelli taşıma aracı aldık, bu ilimiz için en büyük hizmetlerin başında geliyor. Şehir ana geçişindeki ışıklandırma ve çevre düzenlemesi için çalışmalar başladı. 9 kilometre ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapacağız. Geçmişte belediye bir yıl içinde yaptığı asfalt çalışmasını biz artık son model finişer ile bir ayda yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI