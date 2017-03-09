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TSYD'den Türk Kızılayı'nın kan bağışı seferberliğine destek

ADANA() TÜRK Kızılayı’nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi de destek verdi. TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz "Kentimizde...

TSYD'den Türk Kızılayı'nın kan bağışı seferberliğine destek

ADANA() TÜRK Kızılayı’nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi de destek verdi.
TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz "Kentimizde Adana Valimiz Mahmut Demirtaş öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyasına spor medyası olarak bizde destek veriyoruz. Meslektaşlarımız da duyarsız kalmayıp, bağışta bulundu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışı her şeyden önce bir insanlık görevidir" dedi.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da düzenli kan bağışının, stokların yeterli seviyede tutulması için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi “Türkiye Spor Yazarları Derneği gibi ülkemizin önemli medya topluluğunun seferberliğimize destek vermesi bizim için çok anlamlı ve örnek bir davranış. İyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşümüzde "Kahramanlık Senin Kanında Var" kampanyamıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz."
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Onursal Başkanı Nihat Geven, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Hoşfikirer, ÇGC ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Köker ile TSYD üyeleri İsmet Selçuk Ramazan ve Mehmet Önal'ında katıldığı Türk Kızılayı Adana Şubesi'ndeki kan bağışı programında Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz'a teşekkür plaketi verdi.

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