Tropikal meyve üreticilerinin Avrupa hayali

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 25 bin dekar arazide 25 çeşit tropikal meyve üretmeyi başaran çiftçiler, meyvelerin gördüğü ilgiden oldukça memnun. Çiftçiler Avrupa pazarı hayali kurarken Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, "Avrupa'nın ihtiyacının en az yüzde 10'unu karşılarız" dedi.Antalya'nın en doğu ilçesi Gazipaşa, yıllardır muz yetiştirilen birkaç merkezden biri olarak çiftçiye gelir sağlıyor. Bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler, son birkaç yıldır bu meyvelerin üretimine yöneldi. Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.25 BİN DEKARDA TROPİKAL MEYVE ÜRETİLİYOR25 çeşit tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, mango ve avokado hasadı da yapmaya başladı. Meyvelere olan ilgiden memnun olan çiftçiler, Türkiye'de ilk defa Gazipaşa ilçesinde geçen ay kurulan Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşti. Kısa sürede üye sayısını artıran kooperatif sayesinde çiftçiler ürettikleri meyveleri pazara daha kolay sunabilmeyi amaçlıyor.MANGO 35, EJDER MEYVESİ 25 TLFarklı görüntüsü ve lezzetli aromalarıyla dikkati çeken tropik meyvelerden ejder meyvesinin tanesi 25, mangonun tanesi 35, papayanın tanesi 12, liçinin ise kilogramı 130 liradan alıcı buluyor. İlçede en fazla üretimi yapılan muz ve avokado ihraç edilirken diğer tropikal ürünler şu an için iç piyasaya sunuluyor. Meyveler özellikle lüks oteller ve büyük marketlerde satılıyor.AVRUPA PAZARININ YÜZDE 10'UNA TALİPLERTropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı ziraat mühendisi Ali Yalçın, sebze seralarını tropikal meyvelere ayıranların olduğunu belirterek, "Üretimin kolay olması ve getirisinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Üretimden pazarlama aşamasına kadar destek olarak Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz. Tropikal meyve pazarı yeni olduğu için net bir rakam verememekle birlikte kurulan bahçelerimize bakınca Avrupa'nın ihtiyacının en az yüzde 10'unu karşılarız" dedi.'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'Tropikal meyve üreticilerinden emekli öğretmen İzzet Akyol, üretimde bir alternatif arayışına girdiklerini ve muz üretilen bir ilçe oldukları için diğer tropikal meyvelere de yöneldiklerini söyledi. Bahçesinde 25 çeşit meyve yetiştirmeye başladığını belirten Akyol, yurt dışındaki ürünlere göre iklimin daha uygun olması nedeniyle aromasının daha farklı olduğunu ifade etti. Herhangi bir ilaç ya da kimyasal ürün kullanmadıklarını da kaydeden Akyol, “Bu ağaçlarda böcek yok. O yüzden herhangi bir ilaç vermiyoruz. Sadece su ve doğal gübre. Amacımız önce çiftçilerimizin bu ağaçlara alışıp bahçe sayısını arttırmak. Yurt dışından arayıp tüm meyveleri isteyenler var. Yurt dışına açılırsak daha çok gelir elde ederiz" dedi.Tropikal meyve üretimi ve ticaretini yapan Tahir Kısaarslan ise üretimden ve meyvelerin gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Avrupa'dan çok talep geldiğini de anlatan Kısaarslan, "Ürün sayımız az. Bu nedenle fiyatlar yüksek gidiyor. Talebi karşılayamıyoruz. Mango çok isteniyor ama üretimimiz az, yetişemiyoruz. Çiftçilere alım garantisi verilerek çiftçi bu alana yönlendirilebilir" dedi.