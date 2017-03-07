Tomarza'da tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

TOMARZA İlçesi'ne bağlı Pusatlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayvan yemi yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü Hacı Yusuf Beşikkaya yaralandı.Kaza, Pusatlı Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Aksaray'dan Tomarza İlçesi'ne gelen 65 yaşındaki Hacı Yusuf Beşikkaya yönetimindeki 68 FB 621 plakalı hayvan yemi yüklü kamyon, Özilhanlar Hatıra Ormanı yakınlarında şarampolden yuvarlanarak yan yattı. Bu sırada geçen diğer araç sürücüleri 112 Acil Servis ve 156 Jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa zamanda gelen ekipler kamyon sürücüsü Hacı Yusuf Beşikkaya’yı araçtan çıkarak ilk tedavisi yapılmak üzere Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

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