Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid:Sudan Afrika'ya giriş için bir kapı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - SUDAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid, Türkiye ile ülkesi arasında ortaya çıkacak ekonomik fırsatların hayal edilenden daha yüksek olacağını belirterek, "Nasıl Avrupa için Türkiye bir kapı ise Sudan da Afrika'ya giriş için bir kapı. Dolayısıyla Sudan üzerinden Afrika'nın tamamına Türkiye girebilir" dedi.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid, Denizli Ticaret Odası'nın düzenlediği program kapsamında kente gelerek işadamlarıyla buluştu. Türkiye'nin küresel anlamda bir liderliğinin bulunduğunu ifade eden Hamid, Türkiye'de yaşanan herhangi bir sıkıntının kendilerini de etkilediğini, başka ülkelerdeki güven ortamının Türkiye'deki güven ortamına bağlı olduğunu belirtti. Hamid iki ülke arasında geliştirilecek olan ilişkilerle birlikte ortaya çıkacak ekonomik fırsatların hayal edilenden daha yüksek olacağını dile getirerek, şöyle dedi:

"Türkiye'de finans, teknoloji, tecrübe var. Sudan'da ise dünya ölçeğinde hiçbir ülkede olmayacak kadar kaynak var. Ziraat alanında hem su kaynakları hem de kullanılabilir toprak ölçüsü anlamında dünyada 4. sırada. Gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki süreçte değerlendirilen husus bir gıda krizidir. Bir çok Arap ülkesi ve Afrika'daki büyük şirketlerle Avrupa ölçeğindeki dünyadaki birçok şirket, gıda ve ziraat alanında Sudan'da iş yapmak istiyorlar."

Türk şirketleriyle çalışma konusunda her türlü imkanı sağlayacaklarını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuyu görüştüklerini belirten Hamid, "Sudan'ın maden alanında çok zengin altın madeni var. Kızıldeniz'in en uzun sahilleri bize ait. Sahillerimiz Afrika pazarı için en önemli lojistik merkezlerden birisi konumunda. Gümrüksüz olarak bir Türk malının Sudan'da üretilip o bölgelere pazarlanması büyük bir anlam ifade ediyor. Nasıl Avrupa için Türkiye bir kapı ise Sudan da Afrika'ya giriş için bir kapı. Dolayısıyla Sudan üzerinden Afrika'nın tamamına Türkiye girebilir" diye konuştu.

"15 TEMMUZ GECESİ BAŞIMIZI YASTIĞA KOYMADIK"

15 Temmuz darbe girişine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahmud Hamid, "Sizler burada darbe girişiminin mücadelesini yaparken Sudan'da hiç kimse darbenin başarısız olduğu haberi gelinceye kadar kafasını yastığa koymadı. Sabahlara kadar Türkiye'den gelecek haberleri beklediler. Biz resmi olarak hükümet olarak halk olarak bütün alanlarımızla Türkiye'nin istikrarını kendi istikrarımız olarak görüyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozacak her türlü hareketin ve girişimin bize yapılmış olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de ilerleyen günlerde Sudan gezisi planladıklarını söyledi. Tin, sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de yatırımlar konusunda verimli olduğunu belirterek, "Dünya nüfusunun beşte biri Afrika'dadır. Dolayısıyla teknoloji olarak, sanayi ve ticari olarak Türkiye'nin üstünlüğü var. Türkiye ve Sudan arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi, en öne alınması ve Türkiye ile Sudan iş adamlarının önünün açılması bizim için çok önemli ve çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

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