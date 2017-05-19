Sivas'ta 19 Mayıs törenle kutlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç'ın yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Okçuluk Kulübü öğrencileri ve minik okçular ilgi yoğun ilgi gördü. Yürüyüş kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç anıta çelenk sundu. Ardından Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi bahçesinde halk oyunları, muay thai, jimnastik gösterileri, wushu gösterileri sergilendi. Kutlamalar kapsamında ayrıca 3'üncü Buruciye Satranç Turnuvası düzenlendi. Buruciye Medresesi içinde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 260 öğrenci katıldı. İki gün boyunca devam edecek turnuvada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

FOTOĞRAFLI