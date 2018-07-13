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Sıcaktan bunalan hayvanların yardımına belediye koştu

İSTANBUL,()-Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların iyice ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için çalışmalarına hız verdi. Oluşturulan 4 ekiple ilçede belirlenen noktalara hayvanlar için mama ve su bırakılıyor. İlçede...

Sıcaktan bunalan hayvanların yardımına belediye koştu

İSTANBUL,()-Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların iyice ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için çalışmalarına hız verdi. Oluşturulan 4 ekiple ilçede belirlenen noktalara hayvanlar için mama ve su bırakılıyor.

İlçede sokak hayvanlarının artan sıcaklardan etkilenmemesi için önceden yapılan rutin mama dağıtımları devam ederken hava şartlarının zorladığı dönemlerde ekip sayısı arttırılarak çalışmalar yoğunlaştırıldı. Müdürlük bünyesinde veterinerlik hizmetlerinde görevli 3 Araç 6 Personel ile günlük 300 civarında tek kullanımlık su kapları ile su dağıtımı yapılıyor.

12 BESLENME NOKTASINA DÜZENLİ BAKIM YAPILIYOR

Hem bölgeye hem de ilçemizde bulunan 12 besleme noktasına kuru mama ve su bırakılıyor. 11 adet kent zararlılarıyla mücadele aracı  (ilaçlama aracı) da 20 personeliyle birlikte bu çalışmaya destek veriyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri, hayvan popülasyonu gördükleri noktalara anlık olarak da su ve mama bırakıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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