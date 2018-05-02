İSTANBUL,()-KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ başlıyor.

İlçede geleneksel sporların yaşatılmasına önem veren Kağıthane Belediyesi, etkinlikler kapsamında 6 farklı dalda İstanbullular’a unutulmaz anlar yaşatacak.

Ahilik Şed Kuşanma, Hıdırellez Şenliği, Yağlı Güreş Müsabakaları, Okçuluk, Bisiklet ve Uçurtma Yarışması ile Cirit Gösterisi gerçekleştirilecek olan etkinlik, 3 Mayıs Perşembe tarihinde başlayıp, 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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