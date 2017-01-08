Petkimspor potada fırtına

"Büyük takımları yenme cesaretimiz var ama bu galibiyetlere rağmen ayaklarımız yerden kesilmeyecek" diyen Antrenör Burak Gören, "Sezon başında kimse bize inanmıyordu ama çok çalışarak bugünlere geldik. Seyirci sayımız gün geçtikçe artıyor. Evimizde kaybetmiyoruz. Play off'ta kalıcı olup yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız" dedi.
"Büyük takımları yenme cesaretimiz var ama bu galibiyetlere rağmen ayaklarımız yerden kesilmeyecek" diyen Antrenör Burak Gören, "Sezon başında kimse bize inanmıyordu ama çok çalışarak bugünlere geldik. Seyirci sayımız gün geçtikçe artıyor. Evimizde kaybetmiyoruz. Play off'ta kalıcı olup yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız" dedi.