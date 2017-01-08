Petkimspor potada fırtına

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde lider Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol'u evinde 79-67 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini elde eden Petkimspor, ilk yarıyı 17 maçta 12 galibiyetle bitirdi.

"Büyük takımları yenme cesaretimiz var ama bu galibiyetlere rağmen ayaklarımız yerden kesilmeyecek" diyen Antrenör Burak Gören, "Sezon başında kimse bize inanmıyordu ama çok çalışarak bugünlere geldik. Seyirci sayımız gün geçtikçe artıyor. Evimizde kaybetmiyoruz. Play off'ta kalıcı olup yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız" dedi.