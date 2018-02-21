Pehlivanlar şehitler için kol bağladı

'BAŞPEHLİVANLAR Şehitler İçin Kol Bağlıyor' sloganıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Salon Yağlı Güreş etkinliği önceki gün Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Karesi Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyon, dünyada bir ilk niteliğine sahip.

Türkiye'de 30’a yakın belediye başkanının davetli olarak katıldığı organizasyona Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, askeri ve sivil erkan, daire müdürleri ve 2 bine yakın güreş sever katıldı. Başkan Zekai Kafaoğlu’nun ev sahipliğinde ilk olarak birliğin encümen toplantısı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kafaoğlu, "Toplamda 47 üyesi olmaya yakın bir birliğe kavuşmanın arifesindeyiz. Tabii ki hedefimiz psikolojik sayı olan 50 üyeye ulaşmaktır. Asli hedefimiz de güreş organizasyonu düzenleyen tüm belediyeleri buraya dahil etmektir” dedi.

“SPORU SİYASETE KARIŞTIRMIYORUZ"

Kırkpınar güreşlerinin ev sahibi olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Uzun uğraşlar sonucu geleneksel sporumuz olan yağlı güreşlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Önceden ülkemiz genelinde 100-150 civarında güreşler düzenleniyordu. Güreşlerin büyük yükü belediyelerimizin omuzlarındaydı. Öyle bir an geldi ki, belediyelerimizin bir çoğu bu güreşleri yapamaz hale geldi. Bu nedenle bu güreşlerin devlet desteği ile olması gerekiyordu. Artık birliğimiz sayesinde spora siyaseti karıştırmadan gelecek nesillere taşıyacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

“TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ”

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yağlı güreş kültürünü Avrupa ve Dünya’ya duyurmak için bu tür organizasyonlara ihtiyaçlarının olduğunu dile getirirken, “Yağlı güreş kültürünü sadece yaz aylarında gerçekleştirilen ve sadece çayırda yapılan bir güreş olmasının dışında kış aylarında salonda da yapılabileceğini göstermek için geçtiğimiz yıl bir organizasyon yapmıştık. Bu yıl ikinci kez bu organizasyonu düzenliyoruz. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda sadece Balıkesir’de değil, diğer illerde ve sonrasında Avrupa’da ve dünyada yapılan bir spor halini alacaktır” ifadelerini kullandı.

GÜREŞLER NEFES KESTİ

Başpehlivanların er meydanına çıkmasıyla birlikte salonda artan coşku, güreşlerin başlamasıyla doruğa ulaştı. Kırkpınar’ın ve Kurtdereli’nin başpehlivanlarını bağrına basan Balıkesirli güreşseverler heyecanlarıyla hemen tüm güreş müsabakasının içinde yer aldılar. Salon Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar ve Kurtdereli Güreşleri’nde derece elde etmiş 16 Başpehlivan katıldı. Kırkpınar’ın son başpehlivanı İsmail Balaban başta olmak üzere, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Şaban Yılmaz, Salih Erinç, Serhat Balcı, Fatih Atlı, Ünal Karaman, Serkan Serttürk, Şahali Kurt, Yavuz bu özel etkinlikte kol bağlayan güreşçiler oldular.

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