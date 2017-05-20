PAÜ cimnastikte çifte kupa kazandı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları'nda aletli cimnastik ve step dallarında Türkiye şampiyonu oldu.7-15 Mayıs tarihleri arasında PAÜ Arena Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda artistik cimnastik, akrobatik cimnastik, aletli cimnastik, senkronize trambolin ve step kategorilerinde mücadele eden üniversiteler dereceye girmek için ter döktü. Antrenör Emine Şahin'in çalıştırdığı Pamukkale Üniversitesi, step kategorisinde birinci sırayı alırken Mersin Üniversitesi ikinci, Çankırı Karatekin Üniversitesi üçüncü oldu. Aletli cimnastik kategorisinde Pamukkale Üniversitesi yine zirvede yer aldı. Bu dalda Çukurova Üniversitesi ikinci, Gazi Üniversitesi ise üçüncü oldu.

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