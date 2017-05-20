Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

PAÜ cimnastikte çifte kupa kazandı

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları'nda aletli cimnastik ve step dallarında Türkiye şampiyonu oldu. 7-15 Mayıs tarihleri arasında PAÜ Arena Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda artistik...

PAÜ cimnastikte çifte kupa kazandı
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Spor Oyunları'nda aletli cimnastik ve step dallarında Türkiye şampiyonu oldu.
7-15 Mayıs tarihleri arasında PAÜ Arena Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda artistik cimnastik, akrobatik cimnastik, aletli cimnastik, senkronize trambolin ve step kategorilerinde mücadele eden üniversiteler dereceye girmek için ter döktü. Antrenör Emine Şahin'in çalıştırdığı Pamukkale Üniversitesi, step kategorisinde birinci sırayı alırken Mersin Üniversitesi ikinci, Çankırı Karatekin Üniversitesi üçüncü oldu. Aletli cimnastik kategorisinde Pamukkale Üniversitesi yine zirvede yer aldı. Bu dalda Çukurova Üniversitesi ikinci, Gazi Üniversitesi ise üçüncü oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246