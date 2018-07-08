Otomobil takla atıp yuvarlandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobil 30 metre takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza Osmancık ilçesi Kamil Köyünde meydana geldi. İdiaya göre Konaca köyü istikametinden Kamil köyü istikametine giden Murat B. yönetimindeki 57 HA 615 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ardından yaklaşık 30 metre taklalar atıp dere kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Murat B. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobil 30 metre takla atıp tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.