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Otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daşçılar yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil,...
BÖLGE 20.10.2019, 19:46
MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daşçılar yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde, Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daşçılar yönetimindeki 44 KA 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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