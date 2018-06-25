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Otomobil köprüden dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kaza 19.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde...

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu, sürücü yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza 19.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde meydana geldi. Sivas Kangal ilçesine giden Galip Başer (60) yönetimindeki 58 LD 551 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen bir kamyonun sıkıştırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Önce köprü korkuluklarına çarpan otomobil daha sonra dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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