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‘Orman Kâşifleri ‘ projesi çocuklara doğa sevgisi aşılıyor  

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesinin ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa ve orman sevgisini aşılamak adına yaptığı Orman Kâşifleri projesi kapsamında, Ümraniyeli çocuklar doğanın güzelliklerini Nezahat Gökyiğit Botanik...

‘Orman Kâşifleri ‘ projesi çocuklara doğa sevgisi aşılıyor  

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesinin ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa ve orman sevgisini aşılamak adına yaptığı Orman Kâşifleri projesi kapsamında, Ümraniyeli çocuklar doğanın güzelliklerini Nezahat Gökyiğit Botanik bahçesinde yer alan Ümraniye Çiğdemi Araştırma Merkezi’nde keşfediyor.

Hayata geçirdiği birbirinden önemli projelerle çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan Ümraniye Belediyesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Orman Kaşifleri” adlı projeyle öğrencilere; doğa ve orman sevgisini aşılıyor.

ÇOCUKLAR BOTANİK BAHÇESİNDE DOĞA İLE İÇ İÇE

İlk eğitimlerini Ümraniye’de bulunan Mesire Alanı’nda gerçekleştiren öğrenciler şimdi de keşiflerine Nezahat Gökyiğit Botanik bahçesinde devam ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından; Ümraniye’ye özgü bir endemik bitki olan Ümraniye çiğdeminin araştırılması ve tanıtılması için kurulan Ümraniye Belediyesi Ümraniye Çiğdemi Araştırma Merkezi’nde derslere devam eden çocuklar doğayla iç içe olmanın yeni beceriler elde etmenin ve sosyalleşmenin keyfini çıkarıyorlar.

Öğrenciler ormanda uzman eğitmenler ve belediye koordinatörleri nezaretinde birçok eğitime katılarak, doğada var olan canlı türlerini yerinde inceleyip, farklı bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi alıyor. Projede çocuklar, doğada nasıl yaşam sürüleceği ve doğanın kirletilmemesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da eğitime tabi tutuluyor. Öğrenciler ayrıca, kendilerine dağıtılan ‘Tabiat Günlüğü’ne ormandan topladıkları malzemeleri yapıştırarak, notlar alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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