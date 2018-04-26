Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Okçuluk Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, ()- KAĞITHANE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ücretsiz spor okulları okçuluk branşında turnuva düzenledi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu. Ortaokul ve lise...

Okçuluk Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, ()- KAĞITHANE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ücretsiz spor okulları okçuluk branşında turnuva düzenledi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Okçuluk Turnuvası Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kazananların ödüllerini takdim etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fazlı Kılıç bir süre öğrencilerle ve velilerle sohbet  etti. Başkan Kılıç, okçu gençleri izledikten sonra antrenör eşliğinde ok atışı yaptı. 

OKÇULUK ATA SPORUMUZ

Okçuluk eğitimi alan öğrencilerden Dilara Akçay, "Okçuluk sporuna 4 ay önce başladım. Bu sporun geçmişimizde çok önemli bir yeri var. Bunu öğrenmek amacıyla buraya geldim. Çok güzel bir spor gençlerin bu konulardan haberdar olup gelmesi çok önemli" dedi.

Kağıthane Belediyesi, yaz dönemi spor etkinliklerinden biri olarak 9-15 yaş arası ücretsiz okçuluk eğitimi veriyor. Bu eğitime gelen öğrencilere aynı zamanda ekipmanları ile birlikte eşofmanları da hediye ediliyor. Yaz dönemi boyunca tüm Kağıthaneli gençlerin okçuluk eğitimine ilgi göstermesi bekleniyor. Kağıthane Belediyesi,  okçuluk sporunda Türkiye çapında sporcular yetiştirmeyi  hedefliyor.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314