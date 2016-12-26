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NNYÜ Erkek Basketbol Takımı, Üniversitelerarası 1'inci Lig'e yükseldi

NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2'nci Lig Basketbol Şampiyonası’nda gruptan çıkarak Üniversiteleraras1'inci Lig’e yükseldi. Türkiye...

NNYÜ Erkek Basketbol Takımı, Üniversitelerarası 1'inci Lig'e yükseldi
NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2'nci Lig Basketbol Şampiyonası’nda gruptan çıkarak Üniversiteleraras1'inci Lig’e yükseldi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2'nci Lig Basketbol Şampiyonası grup karşılaşmaları sona erdi. NNYÜ Erkek Basketbol Takımı, 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen, heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Erkek Basketbol takımlarını farklı skorlarla mağlup etmeyi başardı.
NNYÜ Erkek Basketbol Takımı, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonundaki müsabakalarda aldığı galibiyetlerle adını Üniversitelerarası 1'inci Lig’e yazdırmış oldu. 
Grup karşılaşmaları sonunda Üniversitelerarası 1'inci Lig’e çıkma başarısı gösteren NNYÜ Erkek Basketbol Takımına düzenlenen törenle kupası takdim edildi.

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