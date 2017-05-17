Niğde’de hırsızlar suçüstü yakalandı

NİĞDE'de kullanılmayan bir petrol istasyonu ile soğuk hava deposunun malzemelerini çalmaya çalışan C.D.(29) ve O.A.(38) suçüstü yakalandı.Niğde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sazlıca Kasabası'nda son aylarda meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle tedbir aldı. Kasaba ve çevresine özel ekipler yerleştiren jandarma, uzun süredir kullanılmayan petrol istasyonu ve soğuk hava deposunun önünde bir kamyona malzeme yüklendiğini belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında operasyon yapan jandarma; buzdolabı, kalorifer petekleri ve metal malzemeleri çalan, C.D. ve O.A.'yı suçüstü yakaladı. Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, kamyona yüklenen malzemeler sahibine teslim edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

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