Nevşehir'de spor güvenliği toplantısı yapıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'de Valisi İlhami Aktaş başkanlığında çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı 'Spor Güvenliği' zirvesi yapıldı. Toplantıda spor etkinlikleri ve müsabakalarda alınacak önlemler ele alındı.

İl Spor Güvenliği Toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay

Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Belediyespor Taraftarı Dernek Başkanı Serdar Yılmaz, Kapadokya Göremespor Kulüp Başkanı Hasan Hüseyin Çiner, TFF Futbol İl

Temsilcisi Tolga Karaca ve İl Spor Dernekleri Temsilcileri katıldı.

2017-2018 sezonunun değerlendirildiği toplantıda; 3 Lig'de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor ve Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kapadokya Göremespor ile ilgili konular görüşüldü. Vali Aktaş, yapılacak olan spor etkinliklerinde herhangi bir

olumsuzluk yaşanmaması dileğinde bulunarak sporun birliğe, beraberliğe ve dostluğa vesile olması dileğinde bulundu.

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