Nevşehir'de Erdoğan'ın göreve başlama top atışlarıyla kutlandı

NEVŞEHİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle top atışları yapıldı.TBMM’inde yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, 22 devlet başkanının da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, konuklarıyla bir araya geldi. Külliye’deki törende, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da hazır bulundu.Külliye'de tören düzenlenirken Nevşehir'de de Erdoğan'ın görevine başlaması nedeniyle top atışlarıyla kutlama yapıldı.

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