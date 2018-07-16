Mobil Park Polisi Beylikdüzü’nde hizmete girdi

İSTANBUL, ()–Vatandaşların ve özellikle çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde zaman geçirmesini amaçlayan Mobil Park Polisi Projesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle hizmete başladı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan parkların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilk olarak Büyükşehir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda pilot uygulamasına başlanan güvenlik kameraları sistemine, İstanbul’un en büyük kent içi parklarından olan Yaşam Vadisi’nde de hali hazırda uygulanmaya devam ediliyor.

YAŞAM VADİSİ’NDE GECE GÜVENLİĞİ

Gece aydınlatmalarının yeterli olacak şekilde yapıldığı Yaşam Vadisi’nde buna ek olarak 60 adet güvenlik kamerası ve 5 adet de 360 derece görüşlü panoramik kamera yer alıyor. Vadi’nin 7 gün 24 saat güvenli bir şekilde kontrol edilebilmesi için 3 adet üst düzey mobese kamerasıyla net görüntü alınıyor ve bu görüntülerin Yaşam Vadisi içerisinde yer alan güvenlik kontrol merkezi ve Belediye’nin genel merkezine anında aktarımı sağlanıyor. Ayrıca bölge 7 gün 24 saat güvenlik personeli ve mobil güvenlik araçları ile sürekli olarak kontrol altında tutuluyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE, MOBİL PARK POLİSİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Diğer yandan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle ilçede kamu düzeni açısından risk oluşturabilecek bölgelerdeki parklar tespit edilerek bu bölgelerde güvenliğin sağlanması için Mobil Park Polisi Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, 1 zabıta ve 3 polis memurundan oluşan ekipler, Beylikdüzü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nden yetkili bir personelle irtibat halinde olarak sabah 09.00, gece 01.00’a kadar görev yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)