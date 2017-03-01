Marketçi cinayetinde sanık kadın ve sevgilisinin ardından koca da tutuklandı

KAYSERİ’de market işleten 39 yaşındaki Murat Memiş’in öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Memiş'i ilişki teklif ettiği iddiasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Şule G. ile sevgilisi Alparslan Y.'nin ardından tutuksuz yargılanan eşi İbrahim G. de tutuklandı.Olay, 2 Ocak'ta merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet- Ayşe İnci Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten evli 2 çocuk babası Murat Memiş, iddiaya göre alışverişe gelen 28 yaşındaki Şule G.'ye ilişki teklif etti. Marketten çıkan kadın durumu önce eşi 36 yaşındaki İbrahim G.'ye anlattı. Şule G., eşinin beklediği tepkiyi vermemesi üzerine olayı bu kez sevgilisi 39 yaşındaki Alparslan Y. ile arkadaşı 31 yaşındaki Belgin U.'ya anlattı. Bunun üzerine Alparslan Y., Şule G. ile birlikte plan yaparak Murat Memiş’i yanlarına çağırdı. Memiş, konuşmak için geldiği sırada Alparslan Y. iddiaya göre bacağına ateş ederek onu yaraladı. Murat Memiş yaralı halde, olay yerinden 38 LF 300 plakalı kamyonetiyle kaçmak isterken, kan kaybından araçta hayatını kaybetti.Cinayetle ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Murat Memiş'in telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Şule G., eşi İbrahim G., sevgilisi Alparslan Y. ve arkadaşı Belgin U.'yu gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alparslan Y. ve Şule G. tutuklanırken, İbrahim G. ile Belgin U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Alparslan Y. ve Şule G. ile tutuksuz sanıklar İbrahim G. ve Belgin U. hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan Alparslan Y., "Şule G. ile 3 yıldır gizli ilişkimiz var. Olaydan bir gün önce arkadaşımız Belgin U. ile Şule G.’lerin evinde eğlendik. Şule G.’yi Murat’ın rahatsız ettiğini biliyordum. Olay günü Şule G.’ye mesaj gelince ben yine onun adına mesaj atıp, görüşelim dedim. Şule G. ile buluştuklarında ben de arka taraftaydım, araç ile yanlarına giderken Murat’ın eli torpidoya gidince bende silahımı çekip lastiklere doğru ateş ettim. Murat Memiş ateş edince, geri manevra yaparak gitti. Biz de kendi istikametimizde eve giderken, tekrar karşılaştık. Aracı üzerimize sürünce ben yine silahla arkadan lastiklerine doğru ateş ettim. Sonra 'O korku ona yeter' dedim. Öldüğünü sonradan öğrendim. Pişmanım" dedi.Şule G. ise, "Murat ben 1 yıldan beri rahatsız ediyordu. Ben olayı gönül ilişkisi yaşadığım Alparslan Y.’ye anlattım. Alparslan Y., Murat’ı sadece korkutacağını söyledi. Üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Sonra bu olay yaşandı" diye konuştu.Tutuksuz sanık İbrahim G. de, "Eşim Şule G. ile Alparslan Y. arasındaki gönül ilişkisini bilmiyordum. Yaşanan olay sonrası öğrendim. Murat Memiş’in eşimi rahatsız ettiğini biliyordum. Kendisini şikayet edecektim bu olay yaşandı. Bu olayı kesinlikle planlamadım. Beraatımı talep ediyoru^" dedi.Tutuksuz sanık Belgin U. da, "Murat’ın Şule’yi rahatsız ettiğini en başından beri biliyorum. Murat’ın ilişki teklifi mesajlarını hatırlıyorum. Benim olaydan 1 gün önce oraya gitmemdeki neden beni tehdit eden birisi vardı aracıma zarar veriyordu. Onun için Şule’nin yanına gitmiştim. O gece Murat Şule’ye mesaj gönderince İbrahim çok sinirlendi. Murat’ı döveceğini söyledi. Bende onu sakinleştirmek için sosyal paylaşım sitesinden Murat’ı arkadaş ekleyeceğini ve Şule’yi rahatsız etmemesi için kendisini ikna edeceğimi söyledim. Yaşanan olayın planlamasını yapmak gibi bir şey olmadı” diye konuştu.Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz sanık İbrahim G.’yi de tutuklayarak, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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