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Maltepe’de engellilerle dayanışma çağrısı

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç,  Feyzullah Mahallesi sakini kadınlarla bir toplantı yaptı. Başkan Kılıç toplantıda kadınlara, daha önce mahallede açılışı yapılan  Üreten Engelliler Merkezi’nde engellilerin...

Maltepe’de engellilerle dayanışma çağrısı

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç,  Feyzullah Mahallesi sakini kadınlarla bir toplantı yaptı. Başkan Kılıç toplantıda kadınlara, daha önce mahallede açılışı yapılan  Üreten Engelliler Merkezi’nde engellilerin üretiklerine ve  emeğine destek olun çağrısı yaptı.  

Mahalle buluşmaları kapsamında Feyzullah Mahallesi’nden kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Kılıç, 4 yıllık hizmetlerinin bilançosunu sundu. Engellilerin sosyal yaşama katılmaları amacıyla mahalleye Üreten Engelliler Merkezi kazandırdıklarını belirten Kılıç, “Engelli kardeşlerimiz oraya gelerek yetenekleri doğrultusunda üretim yapıyor. Kese kağıdı hazırlayıp, dışarı satıyorlar. Bu sayede hem harçlıklarını çıkarıyor, hem de sosyal hayata katılarak özgüven kazanıyorlar. Aynı merkez içerisinde bir de Sevgi Kafe’yi hizmete açtık. Orada da downsendromlu kardeşlerimiz çalışıyor. Sizlerden ricam, bu merkezimizi ziyaret etmeniz. Oradaki kardeşlerimize destek olmanız” diye konuştu.

“BEŞÇEŞMELER’İ CAZİBE MERKEZİ YAPTIK”

Bugünkü Beşçeşmeler ile Feyzullah Mahallesi'nin tarihinin yüz yıllar öncesine dayandığını vurgulayan Kılıç, buranın tarihine sahip çıktıklarını belirtti. Kılıç, “Biz göreve gelmeden önce Beşçeşmeler Meydanı ve etrafı ne yazık ki bakımsızdı. Biz o bölgeyi restore ettik. Oradaki tarihi çeşmelere yeniden can verdik. Beşçeşmeler’de esnaf kardeşlerimize de danışarak, çevre ve meydan düzenlemesi yaptık. Artık orası sadece Maltepe’nin değil, hem İstanbul’un, hem de dünyanın farklı kültürlerinden insanlar için de cazibe merkezi. Hepiniz eşinizi, çocuklarını, dostlarını alıp orada gönül rahatlığıyla vakit geçirebilirsiniz. Biz her yıl Beşçeşmeler’de dünyanın farklı ülkelerinden insanları oraya taşıyor, kültür festivalleri düzenliyoruz. Bu kentin tarihini herkese tanıtıyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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