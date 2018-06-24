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Maltepe’de engelliler ve yaşlılar ücretsiz servislerle sandıklara taşındı

İSTANBUL, ()  - MALTEPE Belediyesi, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlılara ücretsiz servis desteği sundu. Gün boyu yaklaşık 600 Maltepeli seçimlerde oy kullanacağı...

Maltepe’de engelliler ve yaşlılar ücretsiz servislerle sandıklara taşındı

İSTANBUL, ()  - MALTEPE Belediyesi, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlılara ücretsiz servis desteği sundu. Gün boyu yaklaşık 600 Maltepeli seçimlerde oy kullanacağı okullara taşındı.

Bu sene yine aynı hizmeti sunduklarını ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Oy kullanmak bir vatandaşlık hakkıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu temel hakkı çeşitli nedenlerden ötürü kullanamayacak durumda olan herkese elimizi uzattık ve canla başla, yoğun bir biçimde çalışarak ortalama 600 vatandaşımızı oy kullanacakları okullara taşıdık. Hayattaki engelleri kaldırdığımız için mutluyuz. Seçim sonuçları, şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.

(FOTOĞRAF)

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