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Maltepe zabıtası son 4 yılda 41 bin 963 şikâyeti çözdü

İSTANBUL, () -MALTEPE Belediyesi  zabıtası, son 4 yıl içerisinde 41 bin 963 şikâyeti sonuçlandırarak, halkın şikâyetlerini çözüme kavuşturdu. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve...

Maltepe zabıtası son 4 yılda 41 bin 963 şikâyeti çözdü

İSTANBUL, () -MALTEPE Belediyesi  zabıtası, son 4 yıl içerisinde 41 bin 963 şikâyeti sonuçlandırarak, halkın şikâyetlerini çözüme kavuşturdu.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve gelmesinden bu yana ilçedeki denetimlerine hız verdi. Vatandaşlar tarafından son 4 yılda iletilen, 41 bin 963 şikâyet çözüme kavuşturuldu. Çalışmalar kapsamında, 4 sene içerisinde 3 bin 196 işyeri denetlendi, bin 491 ruhsatsız işyeri tespit edildi ve 944 işyeri mühürlendi. Ayrıca 24 bin 10 seyyar satıcı denetlenirken, 11 bin 246 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı, eksiklikleri bulunan 4 bin 741 işletmeye de ceza yazıldı.

OKUL ÖNLERİNE TRAFİK ZABITASI

Zabıtanın çalışmalarını giderek daha aktifleştirdiğini ifade eden Kılıç, “Özellikle okul önlerine koyduğumuz trafik zabıtalarıyla, çocuklarımızı tehlikelerden korumaya çalıştık. Ayrıca Girne mahallemize pazar açtığımız gibi Bağlarbaşı mahallemizde de kapalı pazar alanımızı kurduk. Denetimlerimizi sıklaştırarak, halkın sağlıyla oynayan işletmelere göz açtırmadık. Zaman zaman sabahın erken saatlerinde bilhassa ekmek fırınlarını denetledim ve denetlemeye devam ediyorum. Her şey güzel Maltepemiz için” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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