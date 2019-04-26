Kış bakımları yapılan guletler mavi tur için denizle buluşuyor

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da tersanelerde kış boyunca bakımları yapılan guletler yeni sezonla birlikte denize indiriliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin mavi yolculuğa çıktığı lüks guletlere bu yıl da geçen yıllardaki gibi talep oldukça fazla.

Bodrum'un İçmeler Mevkii ile Yalıkavak ve Yalıçiftlik mahallelerinde bulunan tersanelerde bakımları tamamlanan guletler, geleneksel yöntemlerle ya da vinçler ile denize indirilmeye başlandı. Gulet tekneler daha sonra bağlı bulundukları limanlara götürülüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin mavi yolculuğa çıktığı lüks guletler yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Sezonda mavi tura çıkan 'Ros Mare' isimli teknesini denize indiren evli ve 2 çocuk annesi Şebnem Kanlı (44), yapılan bakım çalışmalarını anlatarak, "Tank ve tesisat temizlikleri ve bakımı, sintine temizliği, omurga ve ıskarmoz kontrolleri, motor ve jeneratör bakımı, yelken ve donanım bakımı, güvenlik ekipmanları ve yenileme, boya ve güverte ile elektronik donanım bakımları yapıldı. Uluslararası sularda seyre uygunluğu korunarak denize indirildi" dedi. Yeni sezon hakkında da konuşan Kanlı, "Ülke ekonomisinde lokomotif sektör olan turizmde, mavi turlarla hizmet çeşitliliği sağlanıyor. Arkeolojik turlar, su sporları ve eşsiz güzellikteki kıyılarımızda konaklama yanında, tekne turizmiyle Ege ve Akdeniz mutfağının en güzel örnekleri sunuluyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sezonda da yerli yabancı turistler tarafından tekne turizminin tercih edileceğini düşünüyorum. Misafirlerinizin istekleri doğrultusunda standart mavi yolculuk dışında yoga, dalış, balıkçılık, arkeolojik bölgeleri deniz yoluyla keşfetmek gibi konsept tur seçenekleri sunduğumuzu da bildirmek isterim. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



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