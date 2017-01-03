Kayserili taekwondocular ANALİG için yarıştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()-KAYSERİ’de Yıldızlar ve Gençler Taekwondo Anadolu Ligi (ANAGİL) seçmeleri Talas Spor Salonu'nda yapıldı.

İki gün süren müsabakalara Yıldızlar kategorisinde 71, gençler kategorisinde 41 sporcu katıldı. Toplam 16 sıklette yapılan müsabakalar iki gün sürdü. İkinci gün sonunda birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye ve Analig’de yer almaya hak kazandı. Yıldızlar kategorisinde derece elde eden sporcular 13-15 Ocak’ta Niğde’de Türkiye Finalleri için mücadele edecekler. Gençler kategorisinde ter döken sporcular ise 17-22 Ocak tarihlerinde Antalya Alanya’da yapılacak olan müsabakalarda Kayseri adına müsabakalara çıkacak. Müsabakalarla ilgili bilgi veren Taekwondo Kayseri İl hakem Komitesi Başkanı ve milli hakem Bülent Ilık, "İlimizde yapılan ANALİG seçmeleri iki gün boyunca devam eden müsabakalar sonucunda yapıldı. Burada dereceye girecek olan sporcularımız Niğde’de yapılacak olan seçmelere gidecek. Ben burada müsabakaya emekleri geçen Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Tekwondo İl Temsilcisi Hasan Keleş, antrenörlerimiz ve fedakârca görev yapan hakemlerimize teşekkür ederim" dedi.



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