Kayserili öğretim üyesi Romanya Devlet Radyosu'nda Türkiye'yi anlattı

AKADEMİK çalışmalar için Romanya'ya giden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, Romanya ulusal devlet kanalına röportaj verdi.ERÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, akademik çalışmalar yapmak için gittiği Romanya'da, ulusal devlet kanalına konuştu. Doç. Dr. Onmaz, Romanya'nın en çok dinlenen radyolarından biri olan Radio Timişoara'da Türkiye'yi anlattı. 'Güzel atlar ülkesi' olarak nitelendirilen Kapadokya bölgesini de anlattığını ifade eden Onmaz, "Ulusal devlet kanalında üniversitemiz, Erasmus programı, Kayseri, Kapadokya, projeler ve eğitim sistemi üzerine konuştuk. İkincisi için tekrar davet edilmek, bilime ve bilim adamına değer verildiğini görmek çok sevindiriciydi" diye konuştu.

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