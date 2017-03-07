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Kayseri Valisi'nden kamu kurumlarına ziyaret (2)- yeniden

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Defterdarlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak İl Defterdarlığı'nı ziyaret eden Vali Kamçı, İl Defterdarı Aytül Alan ve birim müdürleri...

Kayseri Valisi'nden kamu kurumlarına ziyaret (2)- yeniden

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Defterdarlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında ilk olarak İl Defterdarlığı'nı ziyaret eden Vali Kamçı, İl Defterdarı Aytül Alan ve birim müdürleri tarafından karşılandı. İl Defterdarı Aytül Alan’dan kurumun çalışmalar hakkında brifing alan Vali Kamçı, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirebilmesi için mutlaka finansal ve mali bir güce sahip olması gerektiğini dile getirerek, Kayseri’de vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi ve herkesin vergisini düzenli ödemesini sağlamak için çalışmalara özen gösterildiğini belirtti.
Programının devamında Vali Kamçı, Vergi Dairesi Başkanlığına geçerek, Daire Başkanı Ahmet Günçavdı’yı makamında ziyaret etti. Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Kamçı, kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Anayasal bir yükümlülük olan verginin, en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu dile getiren Vali Kamçı, "Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinin yanı sıra vatandaşlarımıza çağdaş bir anlayışıyla kaliteli hizmet sunulmasında vergiler, olmazsa olmaz bir gereksinimdir'' ifadelerini kullandı. Vali Kamçı, yeni yapılan Vergi Dairesi Başkanlığı binasını da geçzerek işlem yaptıran vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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