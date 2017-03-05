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Kayseri Şekerspor - Yıldızeli Birlikspor: 2-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha HAKEMLER: Burak Aksak (x), Onur Özkan (x), Okan Güldal (x) KAYSERİ ŞEKERSPOR: Hasret (xx)- Mahmut (xx), Samet (xx), Rıfat (xxx), Koray (xx), Onur (xx), (Dk.60 Sedat xxx), Ali (x),...

Kayseri Şekerspor - Yıldızeli Birlikspor: 2-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Burak Aksak (x), Onur Özkan (x), Okan Güldal (x)
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Hasret (xx)- Mahmut (xx), Samet (xx), Rıfat (xxx), Koray (xx), Onur (xx), (Dk.60 Sedat xxx), Ali (x), (Dk.81 Süleyman xxx), Mustafa İlkay (xx), Okan (xx), Alkan (xx), Selahattin (xx)
YILDIZELİ BİRLİKSPOR: Kurtuluş (x)- Ahmet (x) (Dk.46 Metin x), Mücahid (x), Hakan (x), Mesut (x), Serhat (x), Turgut (x), Mustafa Sami (x), (Dk.46 Muhammet Mustafa (xx), Ünal (x), Batuhan (x), Yasin (x) (Dk.67 Mert x)   
GOLLER: Dk.18 Rıfat, Dk.90+1 Süleyman (Kayseri Şekerspor) Dk.86 Muhammet Mustafa (Yıldızeli Birlikspor)
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 6’ncı grupta son sırala yer alan Sivas takımı Yıldızeli Birlikspor deplasmanda Kayseri Şekerspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup oldu.
8’inci dakikada sağ çaprazdan yapılan ortada karambolde topu önünde bulan Rıfat vole ile golü ağlarla buluşturdu: 1-0.
86’ıncı dakikada soldan atak yapan Yıldızeli Birlikspor’da oyuna sonradan dahil olan Muhammet Mustafa kaleciyi önde gördü ve aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90+1’de sağdan gelişen Kayseri Şekerspor atağında yapılan pası önünde bulan Süleyman plase ile ağlara yolladı. Konuk takım sporcuları yardımcı hakeme ofsayt itirazında bulunmalarına karşılık hakem golü verdi: 2-1.

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