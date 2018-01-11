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Kayseri'de hükümlülere ilk yardım eğitimi

 KAYSERİ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Bir dokunuş bir can' projesi kapsamında hükümlülere temel ilk yardım eğitimi verildi. 'Bir dokunuş bir can' projesi...

Kayseri'de hükümlülere ilk yardım eğitimi
 KAYSERİ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Anneler Derneği Kayseri
Şube Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Bir dokunuş bir can' projesi kapsamında hükümlülere temel ilk yardım eğitimi verildi.
'Bir dokunuş bir can' projesi kapsamında, hükümlülerin ilk yardım konusunda bilinçlenmesi, hayati tehlike oluştuğu kaza anında, sağlık görevlileri gelene kadar hastaya veya kazazedeye ilk müdahalenin yapılması için gerekli ilk yardım eğitimi verildi. Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Gevher Nesibe Eğitim Salonu'ndaki programa Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, Türk Anneler Derneği Şube Başkanı Mukaddes Duman da katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Türk Anneler Derneği ve Kaymek eğitimcileri tarafından 11 hükümlüye 4 gün boyunca eğitim verildi. Eğitim sonunda başarılı olan hükümlülere Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ogün Köse, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, Kayseri Türk Anneler Derneği Şube Başkanı Mukaddes Duman tarafından sertifikaları verildi.

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